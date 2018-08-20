أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة أمام مدخل قرية الكفاح بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث مروري بمركز الفرافرة وإصابة 4 أشخاص.

وتبين انقلاب سيارة أمام مدخل قرية الكفاح بالفرافرة، مما أسفر عن إصابة كل من، عبد الله عرابي عبد الله، 17 سنة، حسين محمود محمد، 19 سنة، صبحي أحمد علي، 30 سنة، عبير وحيد كامل، 25 سنة، وجمعيهم من محافظة القاهرة، وكانوا متجهين لمركز الداخلة لقضاء إجازة العيد، ومصابين بجروح وكدمات وسجحات بالجسم، واشتباه بكسور في مناطق متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجري نقل المصابين لمستشفي الفرافرة لتلقي العلاج.

وجاري تحرر محضر بالحادث، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.