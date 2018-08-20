أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه تم تجهيز غرفة العمليات المركزية بالشركة لمتابعة حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية حال حدوث زحام بالمحطات، موضحًا أن الشركة أنهت كافة إجراءاتها الأحترازية لاستقبال العيد.

وقال الفضالي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم الدفع يوميا على مدار أيام العيد بفرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها سريعا، لعدم تأثر حركة مسير القطارات، مشيرا إلى أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بالمترو سيقومون بشن حملات تفتيشية لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين.

وأضاف رئيس شركة مترو الأنفاق، أن قطارات المترو ستقل يوميا نحو 4 ملايين راكب خلال أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه تم عمل الصيانات الشاملة للعديد من القطارات، موضحًا أن ورش الصيانة تعمل بكامل طاقتها لإنجاز جميع أعمال الصيانات بالقطارات.