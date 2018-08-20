تطل الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، على جمهور قناة "Cbc"، في حلقات جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس"، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تستضيف الفنانة فيفي عبده، يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ظهور أبلة فاهيتا يطرح تساؤلا بشأن تحديها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشروطه الثلاث، التي كان قد اتخذها لبث البرنامج، هل ستلتزم في الحلقتين المقبلتين مع فيفي عبده بها، أم لا؟

وكان المجلس اتخذ 3 قرارات، أولها إلزام القناة بوضع اسم المذيع، الذي يتقمص الشخصية على تتر الحلقات حتى يمكن مسائلته عند أي خطأ، والثاني مطالبة إدارة القناة بحذف أي إيحاءات أو ألفاظ جنسية في أي حلقات يتم عرضها احتراما لحقوق المشاهدين، أما القرار الثالث فتضمن أن يشمل الحذف ما تقوم القناة ببثه من حلقات على يوتيوب، نظرا لاحتوائها على عبارات جنسية أخرى، لأن إدارة القناة نفسها تقوم بالترويج لهذا الموقع بالإعلان عنه دائما.

المجلس اتخذ هذه القرارات، التي نشرها في تقريره السنوي على خلفية التحقيق في الشكاوي الواردة ضد برنامج أبلة فاهيتا في حلقة السبت 3 مارس الماضي، واستعرضت اللجنة ما ورد في الشكاوى كما استعرضت تفريغ الحلقة المذكورة، وتبين للجنة أن الحلقة تضمنت إيحاءات جنسية بشكل متكرر، كما تضمنت عبارات لا تليق بالعرض على الشاشة وتمثل إساءة بالغة للمشاهدين، وخاصة فيما يتعلق بالإيحاءات والجمل والأسئلة الحوارية، التي وجهتها للضيف والتي لا تليق بالعرض على المشاهدين والتي تخالف القانون والمعايير المهنية وتتنافي مع القيم والعادات والتقاليد للأسرة المصرية.

من جانبها نفت مجموعة قنوات "سي بي سي"، الأخبار التي تواترت حينها بوقف عرض البرنامج، مؤكدة أن الموسم قد انتهي تصويره، كما لفتت في بيان لها إلى أنها تتعامل ببالغ الجدية والاحترام مع المجلس الأعلى والملاحظات أو القرارات الصادرة عنه عموما اقتناعا منها بمسؤوليته ودوره المهم، مضيفة أنها على تواصل مستمر مع المجلس الموقر في كل ما يخص تنظيم الممارسة الإعلامية.

ولم تكن هذه القرارات هي الوحيدة ضد دمية "أبلة فاهيتا" حيث أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ديسمبر الماضي قرارًا بوقف عرض إعلان أبلة فاهيتا؛ الخاص بإحدى شركات المحمول، لتضمنه مشاهد وألفاظ تنافي الذوق العام، بحسب القرار، لكن يبقى الترقب قائما لمدى التزام فاهيتا بتلك القرارات.