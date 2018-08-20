لقى عاملان بقطاع الصرف الصحي فى رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم، مصرعهما، إثر غرقهما في بلاعة للصرف الصحي بشارع البحر بمدينة رشيد، وجرى انتشال جثتيهما من قبل الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، بغرق شخصين في بيارة صرف صحي بالمدينة.

انتقل الرائد بهاء الكردي، رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدينة وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتبين غرق "محمد. ع" وشقيقه "عطية. ع"، وهما عاملان بالصرف الصحي، وجرى انتشال الجثثين ونقلهما إلى المستشفى.

وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.