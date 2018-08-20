أكدت المحكمة الدستورية في مالي، اليوم الإثنين، فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من سبتمبر في بلد لا يزال يواجه التهديد المتطرف بعد خمس سنوات من التدخل العسكري الدولي.

وقالت مناسا دانيوكو، رئيسة المحكمة التي لا تقبل أحكامها الطعن "أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا"، مؤكدة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاماً على 67.16% من الأصوات في الدورة الثانية في 12 أغسطس، ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32.84% من الأصوات.

وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي، تم رفض كل الطعون التي قدمها مرشح المعارضة، واعتبرت من دون أدلة.

وكان الفائز جمع خلال الدورة الاولى 41،70% من الاصوات، في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17،78%. وسجل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، وبلغ 34،42%، حسب المحكمة الدستورية.