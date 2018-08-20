عين العاهل المغربي الملك محمد السادس محمد بنعشبون، وزيرًا جديدًا للاقتصاد والمالية، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي الاثنين، بعد أقل من 3 أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه.

واستقبل العاهل المغربي اليوم، محمد بنعشبون الذي أدى القسم، كما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

ومحمد بنعشبون من مواليد نوفمبر 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبي المركزي منذ فبراير 2008، والذي عينه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التي تصفه بانه "تكنوقراط".

وكان الملك محمد السادس قرر في مطلع أغسطس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه التي كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي وسط).

وجاء في بيان للديوان الملكي آنذاك ان هذا القرار "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" بدون شرح أسبابه، مشيرا إلى أنه جاء بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأكد أن الملك يحرص على تطبيق هذا المبدأ "على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت إنتماءاتهم".

وقبيل قرار إعفاء الوزير السابق، كان العاهل المغربي ألقى خطابًا متلفزًا في الذكرى 19 لتوليه العرش حض فيه الحكومة على القيام "بإعادة هيكلة شاملة وعميقة" خصوصًا في ما يتعلق بالصحة والتعليم.