رفعت البنوك درجة استعداداتها لعيد الأضحى فى جميع المحافظات، وزادت قيمة الأموال المتاحة فى ماكينات الصرف الآلى، لتعويض إغلاق الفروع أثناء الإجازة، وتوفير سيولة للعملاء دون طوابير، وضخت فئات نقدية جديدة 20 و50 و100 و200 جنيه، قبيل ساعات من إجازة العيد، حيث تبدأ إجازة العاملين بالقطاع المصرفى من الاثنين حتى الخميس المقبل، ويستأنف العمل الأحد المقبل، تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن ماكينات الصرف التابعة للبنك سجلت أكثر من 3 ملايين معاملة خلال الأيام الماضية، خاصة مع بدء تفعيل قرار الهيئات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة بتحويل مرتبات العاملين فى الدولة قبل موعدها، ما تسبب فى زيادة كبيرة لنشاط سحب الأوراق النقدية، مقارنة بنفس الفترة من الشهر فى الظروف الطبيعية.

وأضاف «أبوالفتوح»، لـ«الوطن»، أن البنك قرر ضخ أموال فى ماكينات الصرف الآلى بشكل دورى، وصلت حتى الآن لأكثر من مليارى جنيه، مع رفع حالة الاستعداد بإدارات الدعم الفنى لفحص ماكينات الصرف الآلى، وإصلاح الأعطال بها، تيسيراً على الراغبين فى سحب «البنكنوت» خلال عطلة العيد.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك لديه خطة دورية ينفذها كل عيد تتلخص فى ضح كميات كبيرة من النقود فى ماكينات الصرف الآلى، وتكوين فريق عمل لمتابعة المشاكل التى تقابل العملاء خلال فترة العيد وحلها فى أقل وقت، منعاً لتكدس العملاء أمام ماكينات الصرف الآلى خلال الإجازة.

وأضاف أن هناك تعليمات بتغذية شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنوك بالكاش يومياً، بالقاهرة والمحافظات، خلال إجازة العيد.

وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر: «إن فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وعددها نحو 596 فرعاً، استقبلت المواطنين لتغيير العملات وإنهاء جميع تعاملاتهم المصرفية قبل عطلة العيد».