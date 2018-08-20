تزامناً مع وقفة عرفات، احتفلت الطرق الصوفية والآلاف من مريدى وزوار القطب الصوفى «أبوالحسن الشاذلى»، بالليلة الختامية لمولده، اليوم، بمنطقة «جبل حميثرة»، جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، وسط حرص المريدين على صعود الجبل وزيارة الضريح، فضلاً عن تكثيف الأجهزة الأمنية من وجودها لتأمين الزوار.

وقال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، إن قرية «الشيخ الشاذلى» استقبلت آلاف الزوار لحضور الليلة الختامية للمولد، وتم التأكد من توافر جميع الخدمات والأطباء والأدوية اللازمة، فيما تفقّد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، التجهيزات الأمنية، ووجّه شركتى المياه والكهرباء بالمحافظة بتوفير المياه والكهرباء على مدار اليوم، لتغطية احتياجات المواطنين خلال الاحتفالات.

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وأكد الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، أن المرفق خصص 9 سيارات إسعاف للتدخل فى الحالات الطارئة، كما وفّرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ٢٢٠٠ طن من المياه، بالإضافة إلى ١٠ «فناطيس» إضافية بإجمالى ٢٥٠٠ طن من المياه، وقال المهندس شكرى محمد يوسف، رئيس قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن الشركة خصصت ٢ ماكينة كهرباء من الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بالإضافة إلى ماكينة طوارئ من شركة الكهرباء بقدرة ٣٠٠٠ كيلووات، لمد القرية بالتيار على مدار اليوم.