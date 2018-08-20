بدأت أعمال تجهيز الملعب القانوني بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح غد الثلاثاء، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، ومحمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والشيخ عبد الحليم الجمال، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية.

وأعلن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية انتهت من إعداد قائمة بالمساجد الكبرى والساحات المرشحة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك، معلنا أنه جرى تخصيص 54 مسجدا لإقامة صلاة العيد، و17 ساحة على مستوى مدن المحافظة.

كما تم إعداد برنامج خاص بتوزيع الأئمة والخطباء لجميع الساحات، إضافة إلى تكليف خطيب وإمام احتياطي لكل ساحة.

ومن المقرر أن يؤدي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية صلاة العيد بساحة ملعب الاستاد الرياضي بمدينة الطور.