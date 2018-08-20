قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه لن يقدم تنازلات إلى تركيا بشأن قضية القس الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.