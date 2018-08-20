قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة خاصة، برئاسة أحد موظفي إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وعضوية أحد موظفي إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وأحد موظفي إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.

اللجنة تستهدف فحص أوراق القضية رقم 278 لسنة 2018 بالنيابة الإدارية بدمياط الجديدة، المشار إليها بكتاب النيابة بشأن الشكوى المقدمة من بعض المواطنين ضد المختصين بالإدارة الزراعية بكفر سعد، والمختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وعلى اللجنة أيضا المثول أمام هيئة النيابة لتحديد المخالفات والمخالفين وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة، مدعما بالمستندات للعرض على النيابة الإدارية.