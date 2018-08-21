استقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء الاثنين، جموع المهنئين بعيد الأضحي المبارك من القيادات الأمنية، العسكرية، التنفيذية، نواب البرلمان، الأخوة الأقباط، قيادات الأزهر والأوقاف، رموز المجتمع الدقهلاوي، الإعلاميين من أبناء المنصورة، مواطني مدينه المنصورة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الليلية التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة على حمام السباحة، بالاستاد الرياضي بالمنصورة، بالتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك.

وأرسل الشعراوي، رساله تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه المناسبة العطرة، مؤكدا وقوف الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه بالمحافظة خلف قيادته، للحفاظ على ما تم من إنجازات وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل قطاعات المرافق والخدمات.

وقدم المحافظ، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، مثمنا جهودهم المتواصلة في محاربة الإرهاب وتأكيد الامن والامان في ربوع محافظات مصر، مهنئاً حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تقديم الخدمات للمواطنين في ربوع محافظات مصر، مؤكدا العمل بروح الفريق تحت قيادتها، لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المواطن المصري.

في ذات السياق أكد محافظ الدقهلية، أن أعياد المصريين كلها أعياد قوميه لها صبغتها الدينية يحتفل بها المصريين جميعا مسلمين وأقباط وتأتي تأكيدا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد، مضيفا أن عظمة وقوة الشعب المصري في محبته وتسامحه مع بعضه البعض ولا يستطيع أحد أن يوقع العداوة بين نسيجه المترابط منذ فجر التاريخ.