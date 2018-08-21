تعرض قناة "On E"، اليوم الثلاثاء 21 أغسطس، أضخم فيلم من إنتاج مصري عن المتحف المصري الكبير في تمام الساعة 20:40 مساءً، والإعادة 4:40 صباحا على قناة "On E" بشكل حصري.