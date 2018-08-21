يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد محمد كريم، بقيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية.

ويرافق السيسي، خلال الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والفريق محمد فريد، رئيس الأركان، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة.

ويؤدي خطبة العيد الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.