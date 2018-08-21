أدى أهالي مدينة القصير، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مدرسة السلام الإعدادية وبعدد من الساحات والمساجد التي تتم تخصيصها لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وتناول الشيخ طارق أحمد خطبة العيد الذي تحدث فيها عن العيد الذي يتمثل في تكبير وصلاة وذبح أضحية لله، وكذلك تبادل الزيارات والصلة بين المسلمين.

وفي نهاية شعائر صلاة العيد، تبادل الأهالي التهنئة مع فرحة الأطفال بالعيد وعلى هامش أداء الشعائر قام مرفق الإسعاف وإدارة مرور القصير والحماية المدنية وقسم شرطة القصير بتأمين المصليين بالساحات والمساجد.