تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
ضبط مصنع يعيد تدوير مضادات حيوية وأدوية منتهية الصلاحية بالبداري
الذهب يرتفع 4 جنيهات في أول أيام العيد.. وعيار 21 بـ601
وزير التموين يؤدي صلاة العيد في مسقط رأسه بالشرقية
بالصور| جمعية الأورمان تذبح 600 رأس ماشية محلية لتوزيعها على المحافظات
استطلاع: 58% من الأمريكيين يعارضون العقوبات ضد روسيا
بالصور| السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية
اختيارات الوطن
"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين
«لحمة العيد» تُعمّر بيوت الفقراء: بنشوفها من السنة للسنة
12 مسرحية.. عيدية «البيت الفنى» للجمهور و«مسرح مصر» يفتتح موسمه الرابع
جَزّارة بالـ«بكالوريوس»: سيبى الساطور اللى فى إيدك يا رشا
بالصور| مهرجان رقص على أنغام "الدي جي" في المهندسين احتفالا بالعيد
«التظلم» يتوج «يُمنى» بلقب «أولى علمى علوم» على مستوى الجمهورية
الأكثر قراءة
علاء مبارك يرد على كل متابعيه: "جمال هيتحبس.. خلينا نركز في العيد"
قصة "الطبيب العائد": الاختفاء استمر 30 ساعة.. ومركب بترول أنقذته
عاجل| إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمحطة أنفاق بلندن
شرطي الحرم يكشف لـ"الوطن" كواليس "حذاء الكرتون": خشيت عليها من الحرارة
صور| السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد محمد كريم برأس التين في الإسكندرية
الحجاج المتعجلون يبدأون رمي جمرة العقبة
بث مباشر| صلاة عيد الأضحى بمسجد محمد كريم بالإسكندرية بحضور السيسي
بث مباشر| صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي بالمدينة المنورة
بالفيديو| "ركعتان و12 تكبيرة يتخللها تهليل".. طريقة أداء صلاة "الأضحى"
بث مباشر| صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة
«تراب الماس» يتصدر ما قبل العيد والمنافسة بين «الديزل» و«البدلة»
7 معلومات عن هيئة مستشاري مجلس الوزاراء الجديدة.. ودستوري يوضح أهميتها
عاجل