احتفل آلاف الفلسطينين اليوم، بعيد الأضحى بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى، وذكر "فراس الدبس" مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف إن ما يقارب 100 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى المبارك.

وأتي للاحتفال بعيد الأضحى في باحات المسجد الأقصى مصلين من عدة بلدات فلسطينية من الشمال والجليل والمثلث والنقب لأداء صلاة العيد.

وتوافد العديد من الفسلطينيين مع ساحات الفجر قادمين من القدس المحتلة وضواحيها وعدد قليل من الضفة بسبب القيود المفروضة عليهم، وأكد خطيب المسجد الأقصي في خطبة صلاة العيد علي الدفاع عن المسجد الأقصى من محاولات الاحتلال ومستوطينه لتهويده.وقد شهدت باحات الأقصى بعد انتهاء الصلاة مهرجانات خصصت لاحتفال الأطفال بعيد الأضحي قدمت من خلالها عروض فنية وتوزيع الهدايا وسط فرحة الجميع.