اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح خلال احتفائه بالاطفال بعد توزيع العديدة والالعاب كهدايا من المحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

أدى اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح صلاة العيد بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل المحافظة، ولفيف من عمد ومشايخ وعواقل وشباب مطروح.

وتوجه المحافظ ومدير الأمن، عقب الصلاة، إلى ديوان عام المحافظة لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى، ووزع على الأطفال عيديات عبارة عن مبالغ مالية في أظرف، طبقا لبروتوكول المحافظة.

وقدم أبوزيد، حسب بيان المحافظة، اللعب والحلوى للصغار الذين كانوا بصحبة آبائهم خلال تقديم التهنئة ابتهاجا بعيد الأضحى، والتقط معهم الصور التذكارية بحضور سكرتير عام المحافظة وبعض مديري عموم والإدارات بالمحافظة وأبناء القبائل.