أدى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط الآلاف من المصلين بميدان الساعة بمدينة دمياط، بحضور اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة، والنائب محمد الحصي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وحث الشيخ هاني السباعي ممثل مديرية الأوقاف، أثناء خطبة العيد، الأهالي باستلهام العظة من تلك المناسبة الكريمة، لافتا إلى أن العيد قد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب كما دعا المواطنين إلى التراحم والتكافل فيما بينهم.

وعقب الصلاة، هنأ المحافظ جموع المصلين وجميع أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.