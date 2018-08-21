بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية والوفد المرافق له، سبل تطوير وتوسيع النشاط الاستكشافي للشركة في مصر، وكذلك موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات المقبلة، في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

واستعرض الملا، حسب بيان الوزارة، مع مسؤولي الشركة المشروع الجاري تنفيذه لتحديث وتطوير قطاع البترول وبرامجه السبع في كافة الأنشطة البترولية المختلفة، خاصة برنامج تنمية الموارد البشرية ودور الشركات العالمية في هذه البرامج، وأهم النجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.

فيما قال رئيس أباتشي العالمية إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركة في مصر إلى نحو مليار دولار سنويا، بما يعكس ما تمثله مصر من أهمية بالنسبة لأباتشي، مشيرا إلى أنه جار دراسة مناطق جديدة للتقدم في المزايدات التي تطرحها في ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مناطق مصر البترولية.

كما أبدى كريستمان، حسب بيان الوزارة، رغبته في تكوين فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة 5 سنوات مقبلة تشمل برامج الاستكشاف والحفر وحجم استثماراتها والإنتاج المتوقع باستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة البترول والغاز، لافتا إلى أنه من المخطط بدء العمل في منطقة الامتياز الجديدة "شرق بحرية" بالصحراء الغربية التي جرى توقيع اتفاقيتها منتصف الشهر الماضي، فور الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء أعمال برنامج الحفر الطموح في هذه المنطقة باستخدام حفارين.

وأشاد رئيس أباتشي بما شهدته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من إنجاز في كافة النواحي الاقتصادية بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال رؤية شاملة واضحة وقرارات جريئة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.