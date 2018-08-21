قطعت جمهورية السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى علاقاتها مع تايوان وأقامتها مع الصين، ما يعد نصرا دبلوماسيا ذا أهمية كبيرة لبكين.

وقال الرئيس السلفادوري سانشيز سيرين، إن بلاده قررت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وإقامة روابط دبلوماسية جديدة مع الصين".

فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن السلفادور ليست أول بلد في أمريكا الوسطى يقطع علاقاته مع تايوان لصالح الصين، حيث سبق وأعلنت بنما في يونيو 2017 عن قطع علاقاتها مع تايوان رغم قدمها.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، حيث تتمتع تايوان بحكم ذاتي لكنها لم تعلن يوما استقلالها، ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها، والحكومة التايوانية حليفة للولايات المتحدة رغم عدم وجود أي علاقات دبلوماسية بينهما.