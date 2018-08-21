توفيت الطفلة السورية رهف حوا، أثناء تلقيها العلاج بأحد مستشفيات ولاية "غازي عنتاب" جنوب شرقي تركيا.

وقالت والدة رهف لـ"الأناضول"، إن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، توفيت مساء أمس الأول الأحد بعد غيبوبة امتدت لنحو شهرين.

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروها بأن الوقت فات لمعالجة ابنتها، لتعرض دماغها لأضرار، ناجم عن نقص حاد في التغذية والعلاج، بسبب حصار القوات السورية، لغوطة دمشق الشرقية، موضحة أنه رغم ذلك أبدى الأطباء اهتمامًا بابنتها خلال فترة العلاج التي استمرت لأشهر.

وخلال أبريل الماضي، تدخلت ولاية "هطاي" التركية لنقل الطفلة "رهف"، التي كانت تعاني من نقص حاد في التغذية والعلاج، من محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى مستشفى خاص في غازي عنتاب.