قالت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، إن إدارة سجون طرة تفرج عن دفعة سجناء العفو الرئاسي، بعد قليل، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 391 لسنة 2018، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت اللجنة التي عقدت على مدى يومين وضمت عضوين ممثلين من قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء ياسر نشأت مدير المباحث، انتهت من فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو.