يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وهنأ عدد من الفنانين في الوطن العربي ومصر متابعيهم وجماهيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذه المناسبة العطرة.

وكتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس: "بدأت تكبيرات العيد، اللهم تقبل صيامنا اليوم، وكل سنة والأمة الإسلامية والعربية بألف خير". بينما غرّد الفنان راغب علامة مهنئا متابعيه بعيد الأضحى:" أضحى مبارك.. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".

وقال الفنان صابر الرباعى: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات". وكتب الفنان منذر رياحنة، رسالة لمتابعيه عبر موقع التغريدات القصير "تويتر": "كل عام و أنتم بألف خير، عيد محبة وسلام".

بينما قال محمد محسن: " كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى"، فيما قام الفنان والمطرب أحمد فهمي بنشر صورة له على صفحته على موقع الصور الشهير "إنستجرام" هنأ فيها جمهوره ومحبيه بحلول عيد الأضحى.

ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصير "تويتر"، تهنئ جمهورها بأسلوبها الخاصة، وقامت الفنانة منة فضالي بتهنئة جمهورها على حسابها بتويتر، متمنيه لهم قضاء عطله سعيده مع رفقائهم. ونشرت الفنانة آيتن عامر صورة للكعبة على صفحتها على الإنستجرام، وهنئت جمهورها وطلبت منهم تذكرها بالدعاء خلال يوم عرفة.

وكتب الفنان محمد رمضان جمهور عدد من الأدعية لترديدها في يوم عرفة العظيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيما شاركت سحر الصايغ جمهورها بصورة لها بأحدى مزارع العجول، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" وتمنت لهم عيد أضحى مبارك.

كما نشرت الفنانة فيفي عبده على موقع الصور "إنستجرام" فيديو لتكبيرات العيد، وكتبت "كل سنة ومصر أم الدنيا طيبة وبخير، والعالم العربي وكل المسلمين في كل أنحاء العالم بصحة وسلام، عيد مبارك عليكم جميعاً بحبكووو اووووي".

بينما كتب المطرب رامي جمال عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "عيد سعيد على كل أصحابي وأهلي وجمهوري المحترم يارب كل أيامكم أعياد".

وعيدت الفنانة سما المصري في فيديو عبر صفحتها على إنستجرام على جمهورها، وظهرت في الفيديو وهي تستحم داخل البانيو وتغني "يا ليلة العيد"، ونشرت أيضا صورة لها عبر "إنستجرام" مع خروف العيد قبل ذبحه، معلقة على الصورة قائلة: "استنوا الفيديو بتاع الخروف اللي مصر كلها هتضحك عليا فيه، الخروف بهدلني يا جدعان".