شنت إدارة المرور بالبحيرة، تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، وبرئاسة العميد عادل كمال، مدير إدارة المرور، حملات موسعة بالعديد من مدن ومراكز المحافظة، وتضمنت الحملة الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

وكان ضباط إدارة المرور، قد نفذوا حملة موسعة بالبحيرة، أسفرت عن تحرير 1107 مخالفات مرورية متنوعة، بينهم قيادة بدون ترخيص ودون خط سير، والسير عكس الاتجاه وفي الممنوع وحجز مركبات والاشتباه في صلاحية المركبة.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، كما جرى التصالح الفوري في عدد من المخالفات.