قاد اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، حملة في منطقة الوراق شمال المحافظة، لضبط الخطرين والهاربين من أحكام قضائية، وإزالة التعديات وتسهيل حركة المرور، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية، وإزالة التعديات التي تعوق حركة المركبات، وضبط عدد من الخطرين والهاربين من أحكام قضائية.

يأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن حملات أمنية في الشارع، لضبط المحكوم عليهم غيابيا والهاربين والمشتبه فيهم، وإزالة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشارع، وحسن معاملة المواطن.