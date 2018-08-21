قال رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية للصناعات العسكرية، إن العقوبات الغربية لم تؤثر على آلية تنفيذ الطلبيات.

وأشار إلى أنه سيجري الانتقال للتعامل بالعملات المحلية كـ"الدرهم" في الصفقات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.