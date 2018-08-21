شارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة بمشاركة مجندي قوات الأمن في الإفطار الجماعي الذي أقامته مديرية أمن سوهاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر فرق قوات الأمن بالجبل الغربي بمركز سوهاج، كما قدم التهنئة لقوات الأمن المركزي.

وأعرب المحافظ، عن سعادته برجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود لما يظهرونه من تفاني وإخلاص في حفظ الأمن والأمان وقدم التهنئة للمجندين، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقومون به في الحفاظ على الأمن والأمان داخل مصر.

وأشاد عبد المنعم، بالمجهودات التي تقوم بها مديرية أمن سوهاج خلال أيام الأعياد والمناسبات في حفظ الأمن والأمان بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، وتفاني الضباط والصف والجنود في التضحية بأرواحهم لأداء واجبهم على أكمل وجه.