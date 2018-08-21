أكدت الفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، أن الفرقة تستعد من ثاني أيام العيد، لتقديم العرض المسرحي "ويبقى الأمر معلقًا" للمخرج التونسي محمد العتيري، وسيقدم العرض على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وعن طبيعة العرض، قالت "الحكيم" لـ"الوطن" أن العرض نتاج ورشة الصم و ضعاف السمع، تجربة مختلفة تكاد تكون بدون حوار، تناقش قضية أولاد الشوارع ، وأسبابها ونتائجها، والعرض مناسب لجميع الأعمار، فالمسرح عندما يُقدم بشكل جيد يصبح متعة للجميع، كما يشارك في العرض عدد من الأطفال من فرقة (الشمس)، والمسرحية من إخراج المخرج التونسى الذى يتعامل مع جميع الإعاقات خاصة الصم والبكم"العرض ديكور شادى قطاميش، غناء جمال ورضوى، فكرة وإخراج المخرج التونسي محمد العتيري.