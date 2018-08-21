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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني في سبتمبر

الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني في سبتمبر

بالصور| محافظ القاهرة يوجه بالتصدي للتحرش والباعة الجائلين

بالصور| محافظ القاهرة يوجه بالتصدي للتحرش والباعة الجائلين

"التخطيط": أول "حاضنات الذكاء الاصطناعي" لأعمال الخريجين منتصف سبتمبر

"التخطيط": أول "حاضنات الذكاء الاصطناعي" لأعمال الخريجين منتصف سبتمبر

"من تحت الماء".. أحمد حلمي يهنئ متابعيه بـ"عيد الأضحى"

"من تحت الماء".. أحمد حلمي يهنئ متابعيه بـ"عيد الأضحى"

"الدولية للطاقة الذرية": لا مؤشرات على وقف أنشطة "بيونج يانج" النووية

"الدولية للطاقة الذرية": لا مؤشرات على وقف أنشطة "بيونج يانج" النووية

الليرة والريال.. خدعة "التعهد القطري" لن تنقذ تركيا

الليرة والريال.. خدعة "التعهد القطري" لن تنقذ تركيا

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"لو عيدك في البيت".. دليلك لأفلام عربي وأجنبي تعرض أول أيام العيد

صور| من الصغير للكبير.. السليفي يطغى على ساحات صلاة العيد بالإسكندرية

صور| من الصغير للكبير.. السليفي يطغى على ساحات صلاة العيد بالإسكندرية

"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

«لحمة العيد» تُعمّر بيوت الفقراء: بنشوفها من السنة للسنة

«لحمة العيد» تُعمّر بيوت الفقراء: بنشوفها من السنة للسنة

12 مسرحية.. عيدية «البيت الفنى» للجمهور و«مسرح مصر» يفتتح موسمه الرابع

12 مسرحية.. عيدية «البيت الفنى» للجمهور و«مسرح مصر» يفتتح موسمه الرابع

جَزّارة بالـ«بكالوريوس»: سيبى الساطور اللى فى إيدك يا رشا

جَزّارة بالـ«بكالوريوس»: سيبى الساطور اللى فى إيدك يا رشا

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