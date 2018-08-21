أعلن صبح عبد الفتاح، رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، انتهاء الاستعداد لتفويج نحو 27 ألف حاج، من حجاج السياحة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد انتهاء المناسك، وذلك بداية من يوم السبت المقبل.

وقال عبد الفتاح، إن عمليات التصعيد ستجري على عدة أيام، مشيرا إلى أن أقصى مسافة لسكن جميع حجاج السياحة عن مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هي 300 متر.

وأوضح أن أعضاء لجنتي الوزارة بالمدينة، سيتواجدون بالمدينة بعد غد، الجمعة، لمتابعة عملية تسكين الحجاج بالفنادق، وحل أية أزمة تواجههم قبل عودتهم لمصر.

واختتم رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، أن شركة مصر للطيران، ستبدأ يوم الأحد المقبل، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي السعودية، إلى الوطن، بعد انتهائهم من المناسك.