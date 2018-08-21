أكد هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، أن هشام محمد كامل، المستشار العمالي بقطر، زار مستشفى حمد العام والتقى عدد من المواطنين المصريين، الذين يتلقون العناية والرعاية الصحية بها، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، والاطمئنان على أحوالهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، في أثناء العلاج وبعده، وتزويدهم بأرقام هواتف المكتب العمالي والمستشار والـ"واتس آب".

وأضاف سعد الدين، أن كامل زار سكن شركة مقاولات لمتابعة أحوال المصريين الموجودين بها، ويقضون العيد بقطر، حيث تم توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبضرورة الاهتمام والتركيز في عملهم فقط، كما تم متابعة صرف مستحقات مهندس بالشركة وذلك بالتواصل مع المسؤولين بها، لإتمام حصوله على مستحقاته، بصرفها في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.