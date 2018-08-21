بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة)، فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.

وخلال العام المالي الماضي جرى سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة وشملت سك 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه، و26 مليون قرص معدني فئة، 50 قرشا، و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرشا، وهذا حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.

"الوطن" ترصد بالصور مراحل إنتاج العملات المعدنية: