"الداخلية": ضبط 389 طن أعلاف مجهولة المصدر بالقاهرة والمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال حملة بمحافظتي القاهرة والمنوفية من 389 طن أعلاف داخل 4 مصانع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة والمقلدة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة والمنوفية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ولجنة فنية من مهندسى وزارة الزراعة، مما أسفر عن ضبط مصنع أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وضبط "هشام. ع. ف"، 27 عامًا، المدير المسؤول، وعثر بداخل المصنع على (172) طن أعلاف حيوانية وداجنة، ومركزات وإضافات أعلاف منها 30 طن أعلاف غير صالحة للاستهلاك ومغشوشة ومقلدة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مصنع أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وضبط "هشام. م. ش"، 46 عامًا، المدير المسؤول، وعثر بداخل المصنع على 40 طنًا منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة معدة للبيع بالأسواق مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.

وضبط مصنع أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وضبط "فارس. ف. إ"، 37 عامًا،"المدير المسؤول" وعثر بداخل المصنع على 20 طنًا منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة معدة للبيع بالأسواق مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، كذلك مخزن أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وضبط "هانى. ج"، 44 عامًا، المدير المسؤول، وعثر بداخل المصنع على 20 طنًا منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة معدة للبيع بالأسواق مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.

وضبط مصنع أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وضبط "محمود. ك"، 27 عامًا، المدير المسؤول، وعثر بداخل المصنع على 44 طنًا مواد خام مجهولة المصدر، و30 طنًا منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة معدة للبيع بالأسواق مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.

وضبط أيضًا مخزن أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وضبط "نوح.ع"، 28 عامًا، المدير المسؤول، وعثر بداخل المصنع على 32 طنًا مواد خام لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، 40 طنًا منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة معدة للبيع بالأسواق مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر.