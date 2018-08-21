توافد العشرات من الأهالي على حدائق مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حيث شهدت حديقة الأسرة والطفولة إقبالا متزايدا من قبل روادها، الذين توافدوا عليها من مراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما شهدت حديقة أم القرى زحاما من الأهالي، وامتلأت حديقة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بالأطفال لكثرة الألعاب بها.

واستقبلت الحدائق، مئات الزوار المترددين على مدينة دسوق، الراغبيين في قضاء يوم ترفيهي، حيث تتيح للرواد التنزه بنهر النيل باستخدام المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والتي تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، كما تتميز باحتوائها على عشرات الألعاب الجاذبة للأطفال.

وقال علاء فتحي أحد الأهالي، إن العيد فرحة وضحكة وقضاؤه خارج المنزل أفضل بكثير من الجلوس داخله، حيث احرص على اصطحاب عائلتي إلى الحديقة للتمتع بألعاب الأطفال ومياه النيل والمساحات الخضراء".