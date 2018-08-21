قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، إنه جار إنهاء وتنفيذ 21 مشروعاً لمياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، كما يجرى التشغیل التجریبى لعدد 3 مشروعات، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ 20 مشروعاً للصرف الصحى بالمدينة.

وأضاف عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، فى بيان، اليوم، أن هناك 8 مشروعات مستقبلية للصرف الصحى، وهى شبكة مرافق (صرف - رى) منطقة المال والأعمال، وشبكة مرافق (صرف - رى) منطقة حى الأندلس، ومحطة الصرف الرئیسیة، وشبكة مرافق (صرف - رى) للمناطق المتبقیة من المرحلة السادسة، وشبكة مرافق (صرف - رى) للحيين (43 - 44)، وشبكة مرافق (صرف - رى) لمنطقة الـ1000 فدان غرب الحى 28، شبكة مرافق (صرف - رى) لحى الزقازیق الجدیدة، وشبكة مرافق (صرف - رى) للمنطقة الإقلیمیة.

فى سياق آخر، قال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخلفات البناء بالقطعة رقم 49، بمنطقة 2، بحى النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخلفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، والمتمثلة فى الزيادة فى غرف السطح، وتقفيل مبانى بالردود، بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

حملة إزالة لمخالفات البناء فى حى النرجس بـ«التجمع الخامس»

وأوضح «النجار» أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نفذ فى الفترة الأخيرة عدداً من الحملات لإزالة مخالفات البناء، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لجميع أشكال المخالفات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.