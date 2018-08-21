تمكن ضباط مباحث التموين، بالاشتراك مع إدارة تموين سفاجا، ومديرية الطب البيطري من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدجاج البانيه منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط "أحمد م"، سارق سيارة نقل، ونقله كمية من فراخ البانيه مدون عليها "دجاج مقرمش روودي" بإجمالى 936 كيلو جراما تظهر عليها علامات الفساد والتحلل وفقدت خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طبقا لتقرير الأطباء البيطريين المرافقين للحملة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2841 جنح سفاجا لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.