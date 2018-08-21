رئيس "الطيران المدني" الكويتي يشيد بأداء الجهات العاملة بالمطار

قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، إن مطار الكويت الدولي يعتبر بوابة البلاد إلى العالم، مشددا على العاملين فيه ضرورة الارتقاء بالأعمال التي يؤدونها تجاه وطنهم وأن يكونوا سفراء له.

وأشاد الشيخ سلمان الحمود، في بيان صحفي للإدارة، اليوم الثلاثاء، عقب جولته التفقدية لمرافق المطار بجهود الجهات العاملة بالمطار، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، وبما تقدمه تلك الجهات من تسهيلات لأزمة للمسافرين وخصوصا حاليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج واعدا إياهم بتذليل كل الصعاب التي تواجههم.

وأعرب عن تقديره لجهود جميع العاملين في مطار الكويت الدولي وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ مهامهم وواجباتهم داعيا إياهم لأن يكونوا فريقا واحد من أجل خدمة الركاب القادمين والمغادرين.

وشملت الجولة زيارة المطار الرئيسي ومبنى (تي 4) ومبنى الطيران العام الشيخ سعد (تي 3) وبرج المراقبة الجوية حيث اطلع على مجريات سير الأعمال ومتابعة الاستعدادات لعودة حجاج بيت الله الحرام معبرا عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابع الشيخ سلمان الحمود ما تقوم به الجهات العاملة والإدارات المعنية من جهود في تلك المواقع وذلك من أجل تنظيم انسيابية حركة المسافرين.