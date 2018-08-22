"أوقاف القصير" تخصص عائدات جلود الأضاحي لصالح مرضى "سي"

جمعت إدارة الاوقاف بالقصير، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، جلود الأضاحي من الأهالي بعدما سلموها للمساجد، لتخصيص عائدها لصالح مرضى فيروس "سي".

وتابع اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم، ذبح الأضاحي بالمجزر الآلي، حيث جرت متابعة أعمال الذبح والتأكد من توفير المياه بالمجزر ونظافته من الداخل والخارج، والمرور بكل المناطق بالمدينة، للوقوف على أي أعمال ذبح خارج المجزر.

وشدد "الشاهد" على الوقوف على إجراءات الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، مطالبا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريا وداخليا، موجها بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول حتى لا تسبب انسدادًا في شبكات الصرف الصحي.