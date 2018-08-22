وفاة والد الإعلامي أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

توفي والد الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيري، مساء أمس الثلاثاء.

وتشيع الجنازة، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد عقبة بن نافع بمنطقة أغاخان بكورنيش النيل.