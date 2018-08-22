ملك المغرب يصدر عفوا عن مئات السجناء بينهم متهمين بالإرهاب

أصدر ملك الغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، قرار رسميا بالعفو عن 889 سجينا بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وبحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء"، أصدرت وزار العدل المغربية بيانا، بقرار العاهل المغربي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية وعددهم 889 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن قرار العفو عن الأشخاص المحكومين بالإرهاب جاء بعد مشاركة هؤلاء في دورة من برنامج مصالحة، الذي يهدف إلى إعادة إدماج السجناء ومصالحتهم مع المجتمع.

وقال البيان الصادر عن "وزارة العدل" إن المبادرة الملكية تأتي أيضا بعد مراجعة السجناء ومواقفهم وتوجهاتهم الفكرية بعدما أعلنوا "نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب وتشبثھم بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية".

كان العاهل المغربي، قد أصدر في وقت سابق عفوا ملكيا عن 450 شخصا من بينهم 22 محكوما عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.