رد الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعلانه عدم النظر في رفع العقوبات عن روسيا إلا إذا فعلت شيئًا إيجابيًا من أجل الولايات المتحدة في سوريا أو في أوكرانيا على سبيل المثال.

وقال الكرملين، إن تصريحات الرئيس الامريكي موضع ترحيب، لكن يفضل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وبالرغم من تصريح ترامب في أكتر من مناسبة برغبته في تحسين العلاقات مع موسكو، إلا أن العلاقات الثنائية بين الطرفين تدهورت كثيرًا، بعدما التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي؛ حيث أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" العربي: "نرحب بالطبع بالتصريحات التي تؤكد على الاستعداد للتعاون، لكننا سنرحب أكثر بأفعال ملموسة".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يود سماع المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة، بشأن أي تعاون مقترح في سوريا وأوكرانيا، وأن على كييف أن تتخذ أيضا خطوات إيجابية.

وأضاف: "علينا أن نكون محددين بشأن ما هو متوقع من روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، والسبب في عدم توقع أي شيء من السلطات الأوكرانية".