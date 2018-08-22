تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تجربة التأليف وكتابة الأغاني لأول مرة من خلال أغنيتها الجديدة، التي ستطرحها، غدا الخميس، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتحمل عنوان "هفضل".

أغنية "هفضل" من كلمات هيفاء وهبي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع شريف مكاوي.

في سياق أخر تطرح "وهبي" حسب بيان لها، كل يومين أغنية جديدة "سينجل" من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "حوا".

سبق وطرحت "وهبي" أغنية "واحشني" أولى أغنيات ألبومها منذ 4 أيام وحققت 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على "يوتيوب"، وحققت ردود فعل إيجابية، ثم طرحت منذ يومين ثاني أغنيات ألبومها بعنوان "جني الصبي" وحققت مليون مشاهدة، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات جاد الخوري، وألحان Niiis وتوزيع موسيقي سليمان دميان وطارق مجدلاني.

وابتكرت هيفاء أسلوبا جديدا غير تقليدي في الكليب الخاص بأغنية "جنّ الصبي"، من خلال الاستعانة بالرموز التعبيرية (إيموجي)، كما ظهرت في عدد من الفيديوهات الخاصة بـ"سناب شات"، وهي تغني الأغنية، بطريقة مرحة نالت إعجاب جمهورها.