مستشار ترامب: لن نناقش الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده لن تناقش الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الاسرائيلية على الجولان، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" العربي.

وأضاف بولتون، أن روسيا عالقة في سوريا وتريد من الآخرين تمويل إعادة الإعمار.