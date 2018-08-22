أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالي قيمة مشروع صكوك الأضاحي بلغ حوالي 30 مليون جنيه حتى الآن، إذ حققت معظم مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية أرقامًا غير مسبوقة قاربت ضعف العام الماضي، ما يعكس ثقة المجتمع في الدور المجتمعي للوزارة وما تقوم به من خدمات في إطار رسالتها الدعوية والمجتمعية.

وكشف وزير الأوقاف عن نية الوزارة تحقيق 50 مليون جنيه من صكوك الأضاحي، مشيدًا بأعمال الذبح الشرعي للأضاحي وإعداد لحومها لبدء التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والفقراء بكل المحافظات.

وأشاد وزير الأوقاف بقيادات الوزارة وأئمتها، لأدائهم المشرف في ساحات العيد ومشروع صكوك الأضاحي، مثمنًا الجهود المشرفة لغرف العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية على مستوى المديريات الإقليمية.

كما أشاد بجهد فريق العمل الذي يقضي عطلة العيد في متابعة ذبح الأضاحي بمجزر أبي سنبل من قيادات وأئمة الوزارة بمحافظة أسوان، حسبة لوجه الله وخدمة للوطن والمجتمع.

على جانب آخر بعث وزير الأوقاف رسالة شكر لأئمة الوزارة المشاركين في بعثة الحج، لجهودهم المشرفة في توعية الحجاج.