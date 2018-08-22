تعرضت وزيرة خارجية النمسا "كارين كنايسل" لموجة كبيرة من الانتقادات، بعد أن انحنت بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال حفل زفافها، وكان بوتن نجم المدعوين إلى حفل زفاف "كنايسل" في قرية نمساوية مطلع هذا الأسبوع، وإن لم يكن من المعروف أنه صديق حميم للوزيرة النمساوية.

وعبر المنتقدون إنه هذه اللفتة الساذجة ستلحق الضرر بسمعة النمسا وحكومتها، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، حيث قالت صحيفة دير ستاندرد المحلية "جثو كنايسل على ركبتيها أمام بوتن عار".

وأظهرت مقاطع مصورة "كنايسل" تختتم رقصة فالس مع "بوتن" بانحنائة شديدة في لفتة قالت بعض وسائل الإعلام إنها تعطي دعاية للكرملين وتضر بالنمسا لسنوات مقبلة، وأضافت، "وزيرة الخارجية فقدت كل مصداقيتها بسبب الطريقة التي عاملت بها بوتن"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان حزب الحرية اليميني المتطرف، قد أبرم اتفاق تعاون مع حزب روسيا المتحدة بزعامة بوتن، قد عين "كنايسل -53 عاما" وزيرة للخارجية، وتعد "كنايسل" خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وتتقن لغات عدة، وقام منتقدوها باستغلال حقيقة تولي النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا في وقت تتزايد فيه التوترات بين الاتحاد وروسيا بشأن عدد من القضايا.