تفقد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، محطات الوقود للاطمئنان على الأرصدة والكميات الموجودة من البنزين والسولار والزيوت، ومدى تلبية حاجة الأهالي ومستخدمي الطريق الدولي "النفق - شرم الشيخ" المار بمدينة أبورديس خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس المدينة المسؤولين عن محطات الوقود بضرورة الاهتمام بتوافر الاحتياجات الكاملة للمواطنين أولا بأول، وعدم الانتظار لوصول الرصيد لمستوى أقل من النسبة المقررة.

كما حث رئيس المدينة، حسب بيان المحافظة، مديري المحطات والعاملين بها على الاهتمام بعملية النظافة والصيانة الدورية بماكينات تمويل المركبات وعدم الانتظار لمعالجة أعطال تستطيع الصيانة الدورية القضاء عليها قبل أن تحدث.