تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا من قطاع المتاحف بالقناطر الخيرية، ومتحف النيل بأسوان التابع للوزارة حول مجمل الأنشطة الخاصة بالعام المالي 2017/2018، والتي تضمنت إنجاز العديد من الأنشطة والزيارات الميدانية لمتاحف الوزارة وبلغ عددها 211 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع، منهم 5 آلاف زائرا بالمجان من جمعيات خيرية والطفل اليتيم ومتحدي الإعاقة.

وأفاد المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي، في التقرير، بأن متحف النيل بأسوان شهد إنجاز العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية واستقبال الآلاف من الزائرين الذين وصل عددهم هذا العام نحو 200 ألف زائر، في حين بلغ الإجمالي 680 ألف زائر منذ افتتاح المتحف يناير 2016 حتى الآن.

وذكر جلالل: كما احتضن متحف النيل أهم الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية التي حدثت خلال العام وأهمها ظاهرة خسوف القمر والتي تحدث كل 30 عاما، واستضافة الأمسيات الغنائية كالسيرة الهلالية وملتقى سلسبيل النيل الأول الذي يسهم في إهداء 16 لوحة وعمل فني من فناني مصر التشكليين لمتحف النيل، والمساهمة في إطلاق حملة (حقوق حضارة لبناء حضارة) من قاعه مؤتمرات متحف النيل بمحافظة أسوان.

وأضاف: استقبل المتحف ما يقرب من 80 رحلة من رحلات قطاري الشباب والطلائع، بهدف نشر ثقافة التوعية المائية والثقافية والتاريخية والتعريف بتراث دول حوض النيل وأهمية توطيد العلاقات مع هذه الدول، وأهمية الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث وتعظيم الاستفادة منها، وخلق جيل من الشباب لديه الوعي الكافي بثقافة الترشيد والحفاظ على المياه باعتبارها حق الأجيال القادمة.

وأشار حسين إلى مشاركة متحف النيل في إطلاق الكثير من الفعاليات والمهرجانات المحلية والإقليمية، منها مهرجان "أسوان مدينة للتعلم.. من أجل العيش المستدام في المدن بالمنطقة العربية" بمشاركة العشرات من الدول العربية، وكذلك استقبال المئات من طلائع محافظات مصر لإطلاق مهرجان التنشئة الوطنية الأول لطلائع مصر للتعريف بأهمية الوحدة الوطنية وأساليب التنشئة الصحيحة القائمة على الوعي والثقافة والتعلم.

وأضاف: كما ساهم المتحف في الاحتفالات (باليوم العالمي للمياه) بفتح أبوابه للزائرين مجانا للاحتفال بهذا اليوم والذي أسفر عن استفبال 26 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية و2500 زائر من مختلف الأعمار والحرص على تعريفهم بمقتنيات متحف النيل وأهمية الحفاظ على قطرة المياه، من خلال عرض فيديوهات كرتونية وألعاب إلكترونية، كما استضاف المتحف ورشة عمل بعنوان (رفع درجة الوعي المائي لدى منظمات مستخدمي المياه على الترع الفرعية بهندسة أسوان) وورشة عمل أخرى بعنوان (كلنا نعمل من أجل مصر) لحزب مستقبل وطن بأسوان.

وأوضح التقرير أن قطاع المتاحف بالقناطر شهد إنجاز العديد من الأنشطة حيث تضمنت الزيارات الميدانية لمتحفي القناطر والتي بلغ عددها 6000 زائر من مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى 5000 زائر بالمجان من جمعيات خيرية والطفل اليتيم ومتحدي الإعاقة، وتنظيم 350 زيارة ميدانية لمختلف الفئات المجتمعية بهدف نشر ثقافة الوعي المائي وطرق الحفاظ على مواردنا المائية، من خلال تعريف النشأ وشباب المجتمع بدور وزارة الري في إدارة المياه والتعريف بتاريخ منظومة الري منذ عصر الفراعنه وحتى الآن.

وذكر: كما فعل قطاع المتاحف بالقناطر الخيرية التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الموهوبين والتعليم الذكي ومدارس المتفوقين ومدارس التربية الفكرية الخاصة ووزارة التعليم العالى ممثلة في جامعات (شبرا – بنها – طنطا)، وشارك القطاع مع محافظة القليوبية وعدد من الجمعيات الخيرية بهدف نشر ثقافة التوعية المائية وتبسيط العلوم التطبيقية المختلفة كأحد وسائل التعليم الحديثة، فضلا عن التعريف بمشاريع الري المختلفة وأهمية الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث وتعظيم الاستفادة منها وخلق جيل من الشباب لديه الوعي الكافي بثقافة الترشيد والحفاظ على المياه باعتبارها حق الأجيال القادمة.