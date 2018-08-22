وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية في خطط التطوير المستقبلية للشركات، وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت توجيهات توفيق خلال استعراض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وفق ما توصلت إليه الدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة عماد الدين مصطفى وأعضاء الجمعية العامة.

وقدم رئيس الشركة القابضة، حسب بيان الوزارة، عرضًا عن الأنشطة والقطاعات الصناعية المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، مشيرًا إلى الإجراءات العاجلة لتطوير الشركات المتعثرة، وبعض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، إلى جانب المفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة.

وأكد توفيق ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، والعمل على رفع مستوى العمالة من خلال برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم، كما أكد أهمية الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد الدراسات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج.

ووجه توفيق، خلال الاجتماع، بوضع خطة عاجلة بشأن شركة النقل والهندسة للتوسع في المنتجات واستغلال الطاقة القصوى، خاصة دراسة إنتاج مقاسات متعددة من إطارات الجرارات التي تستورد حاليا.

وبالنسبة لشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، طلب الوزير من الشركتين تكليف استشاري متخصص لتحديد الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المصانع.