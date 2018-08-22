اقترح اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الخارجية الأسبق، مبادرة للحد من تورط الموطنين في إيصالات الأمانة، كخطوة استباقية لتخفيض عدد الغارمين في السجون.

وشرح البسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد في برنامج هذا الصباح، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ما يسمى بالإجراءات الوقائية لمنع هذه الحوادث، وبدل أن تستدين وتكتب إيصال أمانة تقدم بطلب الدعم لجهة معنية، مثل صندوق "تحيا مصر".

وأكمل البسيوني أنه هذه الطلبات تعرض على لجنة مشكلة من "تحيا مصر"، و"التضامن"، ووزارة الداخلية، واللجوء للحكومة كجهة معنية أفضل من اللجوء لأي إنسان ويتحكم فيّ.