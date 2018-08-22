قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات منتظمة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه يتابع على مدار الساعة حركة سير القطارات مع المركز الرئيسي للتأكد من انتظام الحركة، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على السير.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قطارات الهيئة استوعبت جموع المسافرين خلال إجازة العيد، مضيفا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى خلال سير حركة القطارات، مؤكدا أن الهيئة بدأت تحقيق الأنضباط داخل جميع طوائف التشغيل.