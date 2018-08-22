ألقت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم، القبض على 4 متهمين وجاري ضبط خامس هارب، وذلك لمهاجمتهم المارة بطريق زراعي بقصد سرقة متعلقاتهم، بعدما استوقفوا 3 أشخاص وأصابوا فلاح لسرقتهم واستولوا على دراجة بخارية وأحرقوها خوفًا من افتضاح أمرهم.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من مباحث مركز شرطة المنيا، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول "محمود. ع. ا" 30 عامًا، فلاح، مصاب بادعاء طلق ناري بالساق اليسرى جرى تحوياه لمستشفى أسيوط الجامعي، وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بطريق زراعي مؤدي إلى محل إقامته وبرفقته شخصين مستقلين دراجة بخارية قيادة أحد مرافقيه فوجئوا بخروج 3 أشخاص مجهولين من الزراعات المتاخمة للطريق واستيقافهم عنوة تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، وحاولوا الاستيلاء على الدراجة البخارية ومتعلقاتهم وعند مقاومته لهم أطلق ذلك الشخص عيار ناري صوبه محدثًا إصابته واستولوا على الدراجة البخارية وعدد 2 هاتف محمول، وبمناقشة مرافقيه أيدوا ما جاء بأقواله.

وتشكل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "هيثم س. م" 33 عامًا، فلاح، محكوم عليه غيابيًا في 2 قضية سرقة بالإكراة ومخدرات، و"حسني. ل" 35 عامًا، سائق، و"أحمد. ل" 31 عامًا، فلاح، و"جمال. ب. س" 37 عامًا، و"هشام. ع".

بتقنين الإجراءات جرى إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين عدا الأخير، وبحوزة الأول فرد رصاص محلي الصنع وهاتف محمول ومبلغ مالي 1500 جنيه، وبحوزة الثاني بندقية خرطوش أجنبية الصنع متعددة الطلقات.

وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن السلاح المضبوط بحوزة الأول هو المستخدم في إحداث إصابة المجني عليه، وأضافو أنهم حملوا الدراجة البخارية خاصته على سيارة ربع نقل بيضاء اللون قيادة المتهم الرابع وعقب ابتعادهم عن مكان الواقعة اضرموا النيران بالدراجة في إحدى الزراعات والتخلص من الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه خشية افتضاح أمرهم، وبإرشادهم ضبط تلك الدراجة البخارية في حالة تفحم.

وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي والعمل على ضبط المتهم الهارب، وقد وجه مدير الأمن بالتحفظ عليهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.